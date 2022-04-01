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Тюменский психолог рассказала о важности развития эмоционального интеллекта

Общество, 16:09 24 апреля 2022

сообщество "Контора пароходства" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Контора пароходства" во ВКонтакте

О развитии эмоционального интеллекта рассказала тюменцам практикующий психолог Марина Кочаровская, пишет "Тюменская область сегодня".

По ее словам в современное время люди ориентированы на проработку логического и критического мышлений, формального интеллекта, способность анализировать. Однако с эмоциями чаще возникают проблемы.

На оной из встреч с горожанами Марина Кочаровская отметила, что развитие эмоционального интеллекта имеет множество плюсов. В их числе способность объяснять, слушать, вдохновлять, комфортно ощущать себя в обществе, знать свои сильные и слабые стороны, контролировать эмоциональные всплески, адаптироваться к определенной среде.

"Человек с развитым эмоциональным интеллектом без проблем договорится с другими, примет решение и правильно отреагирует на ту или иную ситуацию", - отметила эксперт.

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# психология

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