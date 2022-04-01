Тюменский "Ангажемент" покажет спектакль по пьесе Генрика Ибсена
Спектакль "Кукольный дом" по пьесе Генрика Ибсена покажет тюменским зрителям театр "Ангажемент".
Как рассказала исполнительница главной женской роли, актриса Мирослава Евдокимова, основной темой произведения является положение женщины в обществе. Поднимаются и вопросы свободы человеческого выбора в целом.
"Когда пьеса вышла в свет, она стала восприниматься как некий вызов "мужскому" миру. С каждым разом мы открываем все новые пласты смыслов, заложенные в ней. К ним относится вопрос о морали. Что важнее в современном мире, какие ценности приемлемы в обществе, ради чего или кого каждый готов поступиться своими принципами", – рассказала Мирослава Евдокимова.
Она добавила, что "Кукольный дом" – место ненастоящее, хрупкое, иллюзорное. Все, что нем происходит – игра, а не реальность. Герои живут своей тайной жизнью, а видимую ее часть скрывают за маской, пишет "Тюменская область сегодня".