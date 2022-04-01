Тюменский "Ангажемент" покажет спектакль по пьесе Генрика Ибсена

| Фото: театр "Ангажемент" ВКонтакте | Фото: театр "Ангажемент" ВКонтакте

Спектакль "Кукольный дом" по пьесе Генрика Ибсена покажет тюменским зрителям театр "Ангажемент".

Как рассказала исполнительница главной женской роли, актриса Мирослава Евдокимова, основной темой произведения является положение женщины в обществе. Поднимаются и вопросы свободы человеческого выбора в целом.

"Когда пьеса вышла в свет, она стала восприниматься как некий вызов "мужскому" миру. С каждым разом мы открываем все новые пласты смыслов, заложенные в ней. К ним относится вопрос о морали. Что важнее в современном мире, какие ценности приемлемы в обществе, ради чего или кого каждый готов поступиться своими принципами", – рассказала Мирослава Евдокимова.

Она добавила, что "Кукольный дом" – место ненастоящее, хрупкое, иллюзорное. Все, что нем происходит – игра, а не реальность. Герои живут своей тайной жизнью, а видимую ее часть скрывают за маской, пишет "Тюменская область сегодня".