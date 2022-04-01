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Тюменские спасатели навели чистоту в Бульваре детства в Тюмени

Общество, 10:41 24 апреля 2022

пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области

Сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области приняли участие в весеннем субботнике. Генеральная уборка прошла на территории Бульвара детства в Тюмени, сообщает пресс-служба ведомства.

Добровольцы навели чистоту в городской зоне отдыха, убрали мусор и прошлогоднюю листву.

Как отметил первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Тюменской области, полковник внутренней службы Владимир Закутаев, участие в субботниках — это добрая традиция.

"Она сближает горожан, приобщает их к заботе об окружающей среде, дает возможность сделать полезное дело. Это также отличная возможность объединить усилия и помочь в формировании комфортной городской среды", - отметил он.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , субботник

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