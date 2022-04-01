  • 23 апреля 202223.04.2022суббота
  • USD73,5050
    EUR80,0249
  • В Тюмени -1..1 С 2 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Более трехсот куличей привезли тюменские волонтеры жителям ДНР, ЛНР и Украины

Общество, 18:58 23 апреля 2022

Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Более 300 куличей привезли волонтеры тюменского отделения Красного креста жителям ЛНР, ДНР и Украины, находящихся в пунктах временного размещения в гостиницах "Колос" и "Вояж" в Тюмени. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

По словам руководителя тюменского отделения Красного креста Михаила Морозова, куличи для благотворительной акции испекли на Тюменском хлебокомбинате.

Жители Донбасса и Украины поблагодралили волонтеров за внимание и заботу.

"Мы всегда отмечали Пасху, пекли куличи, но теперь это только воспоминания. Спасибо вам за праздник, за заботу. Здесь очень хорошие люди и тут нам хорошо жить", - отметила жительница Мариуполя Татьяна Николаевна.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# волонтеры , Донбасс , Пасха

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:01 23.04.2022В Тюмени в 2024 году создадут центр военного обучения
19:37 23.04.2022На тюменских трассах появились имитаторы патрульных машин ДПС
18:58 23.04.2022Более трехсот куличей привезли тюменские волонтеры жителям ДНР, ЛНР и Украины
18:49 23.04.2022О жизни великих композиторов и истории хип-хопа узнали тюменцы