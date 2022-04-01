Более трехсот куличей привезли тюменские волонтеры жителям ДНР, ЛНР и Украины

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Более 300 куличей привезли волонтеры тюменского отделения Красного креста жителям ЛНР, ДНР и Украины, находящихся в пунктах временного размещения в гостиницах "Колос" и "Вояж" в Тюмени. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

По словам руководителя тюменского отделения Красного креста Михаила Морозова, куличи для благотворительной акции испекли на Тюменском хлебокомбинате.

Жители Донбасса и Украины поблагодралили волонтеров за внимание и заботу.

"Мы всегда отмечали Пасху, пекли куличи, но теперь это только воспоминания. Спасибо вам за праздник, за заботу. Здесь очень хорошие люди и тут нам хорошо жить", - отметила жительница Мариуполя Татьяна Николаевна.