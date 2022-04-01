С праздником Пасхи поздравил жителей Тюменской области митрополит Димитрий

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С праздником Светлой Пасхи поздравил жителей Тюменской области митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.

Он отметил, что в день Святой Пасхи наши сердца наполняются благодатной радостью о Христе воскресшем и призвал хранить эту радость в своих сердцах.

"Щедро делитесь ей со своими родными и близкими. Будьте добры и радостны в общении со своими друзьями. Познавайте и храните нашу многовековую православную веру и Господь благословит ваш жизненный путь, наполнит ее духовным смыслом и укрепит вас жить достойно и правильно", - сказал митрополит.