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С праздником Пасхи поздравил жителей Тюменской области митрополит Димитрий

Общество, 12:18 24 апреля 2022

фото Тобольской Митрополии | фото Тобольской Митрополии

С праздником Светлой Пасхи поздравил жителей Тюменской области митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.

Он отметил, что в день Святой Пасхи наши сердца наполняются благодатной радостью о Христе воскресшем и призвал хранить эту радость в своих сердцах.

"Щедро делитесь ей со своими родными и близкими. Будьте добры и радостны в общении со своими друзьями. Познавайте и храните нашу многовековую православную веру и Господь благословит ваш жизненный путь, наполнит ее духовным смыслом и укрепит вас жить достойно и правильно", - сказал митрополит.

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# митрополит Димитрий , Пасха

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