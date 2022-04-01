Российским мрамором вместо итальянского отделают лестницу в тюменском колледже

| Фото: tyumen.fas.gov.ru | Фото: tyumen.fas.gov.ru

Подрядную организацию "Регионмонтажстрой", которая стала победителем закупки по ремонту лестницы Тюменского колледжа цифровых технологий, но уклонилась от подписания контракта из-за того, что якобы заказчик требовал в ремонте использовать итальянский мрамор, внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом сообщили в областном управлении федеральной антимонопольной службы.

В управлении сочли несостоятельным довод "Регионмонтажстрой" о требовании заказчика, чтобы при ремонте были использованы мраморные плиты из Италии. Как и рост цены, который произошел с момента подачи заявки. Фактически довод опроверг второй участник закупки, с которым в итоге подписали контракт на ремонт лестницы. Он нашел аналогичные материалы, но российского происхождения и по доступной цене.

"Процедура заключения контракта строго регламентирована законом. Участвуя в закупке, поставщик должен оценивать свои силы и ресурсы перед тем, как подать заявку на участие. Попавший в реестр предприниматель на два года теряет возможность участвовать в закупках", - пояснил руководитель управления Игорь Веретенников.

"Регионмонтажстрой" пытался обжаловать решение Тюменского областного управления федеральной антимонопольной службы и добиться исключения его из реестра недобросовестных поставщиков. Однако позицию УФАС поддержал восьмой арбитражный апелляционный суд. Тем самым компания дисквалифицирована на два года как участник госзакупок.