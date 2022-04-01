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В Тюменской области 246 должников по алиментам привлекли к обязательным работам

Общество, 13:47 25 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

278 протоколов по взысканию алиментных платежей направили в суд приставы Тюменской области с начала 2022 года, сообщает региональное управление федеральной службы судебных приставов.

К 13 лицам применили такую меру, как административный арест. Трое должны выплатить штраф. 246 жителей области направили на обязательные работы. В отношении 129 должников возбудили уголовное дело по статье "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей".

Отметим, в Тюменской области зарегистрировали более 10 тыс. должников по алиментам, 798 из которых - женщины.

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# алименты , судебные приставы , УФССП России по Тюменской области

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