В Тюменской области 246 должников по алиментам привлекли к обязательным работам

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

278 протоколов по взысканию алиментных платежей направили в суд приставы Тюменской области с начала 2022 года, сообщает региональное управление федеральной службы судебных приставов.

К 13 лицам применили такую меру, как административный арест. Трое должны выплатить штраф. 246 жителей области направили на обязательные работы. В отношении 129 должников возбудили уголовное дело по статье "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей".

Отметим, в Тюменской области зарегистрировали более 10 тыс. должников по алиментам, 798 из которых - женщины.