Школа в Тюмени присоединилась к традиции поднятия российского флага

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области всероссийская инициатива по поднятию в школах государственного флага стартовала 25 апреля. Акция, посвященная Единому дню поднятия флага Российской Федерации, состоялась в физико-математической школе. Под звуки государственного гимна российский триколор подняли победители всероссийской олимпиады школьников, учащиеся физико-математической школы Данила Зяблов и Елизавета Винокурова.

"В такие минуты, когда поднимается флаг нашей страны и звучит государственный гимн Российской Федерации, понимаешь, что наша сила - в правде, - подчеркнул, обращаясь к школьникам гость акции глава региона Александр Моор. - Наша сила - в сплоченности и патриотизме".

По словам губернатора, сегодня у всех есть шанс отстоять честь нашей страны и внести свой собственный вклад в ее развитие и процветание. "Будущее Тюменской области и будущее России - в руках таких талантливых ребят, как вы", - добавил он.

Напомним, что поднимать флаг во всех школах страны перед началом занятий начнут с 1 сентября следующего учебного года. Идея принадлежит воспитателю международного детского центра "Артек" Вячеславу Антипову. Свою инициативу он озвучил президенту страны Владимиру Путину и глава государства поддержал ее.

Владимир Путин отметил, что для реализации идеи необходимо будет разработать единый общероссийский стандарт. Министерство просвещения РФ в настоящее время готовит методические рекомендации по использованию в обучении и воспитании государственных символов России.

Торжественная церемония завершилась награждением учащихся физико-математической школы, ставших победителями олимпиад по физике, информатике, астрономии и другим образовательным предметам. Школьники подарили главе региона памятный сувенир, посвященный присвоению Тюмени почетного звания "Город трудовой доблести".

Николай Ступников