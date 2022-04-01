В Тюмени росгвардейцы предотвратили четыре кражи в сетевых магазинах

| Фото: пресс-служба Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба Росгвардии по Тюменской области

Четыре кражи из торговых сетей предотвратили сотрудники вневедомственной охраны за сутки в Тюмени. Как сообщает пресс-служба Росгвардии по Тюменской области, ущерб мог составить более 21 тыс. рублей.

Экипаж вневедомственной охраны прибыл по вызову на объект торговой сети по улице Д. Менделеева.

Выяснилось, что сотрудники строительного магазина вызвали росгвардейцев, обнаружив хищение стройматериалов на 18 тыс. рублей. Правоохранители задержали злоумышленников и передали их полиции.

Аналогичные случаи произошли в магазинах "Ашан" и "Спортмастер". Сотрудники вневедомственной охраны предотвратили кражи продуктов и вещей. Правонарушители задержаны, возбуждены уголовные дела.