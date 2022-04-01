В Тюмени организованная преступная группа похитила у горожан 17 миллионов рублей

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Уголовное дело в отношении 62-летнего тюменца и его подельников, которые обвиняются в похищении у 9 граждан 17 млн рублей и квартир, направлено в суд. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

На счету жителя Тюмени совместно с другими обвиняемыми шесть преступлений.

По версии следствия, одна из соучастниц преступлений, являясь генеральным директором агентства недвижимости, в октябре 2016 года создала организованную преступную группу для хищения денежных средств и недвижимости. Мошенники разными способами получали паспортные данные граждан. После этого находили людей, внешне похожих на владельцев жилья, и продавали их квартиры. Или использовали подложные доверенности на продажу.

Кроме того, мошенники оформляли на собственников договоры займа денежных средств под залог их квартир.

В общей сложности, за 1,5 года они обманули 9 граждан, а общая сумма причиненного ущерба составила более 17 млн рублей.

Потерпевшими заявлены гражданские иски, наложен арест на пять квартир. Материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.