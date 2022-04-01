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Марафон "Весенняя неделя добра-2022" стартовал в Тюменской области

Общество, 17:21 25 апреля 2022

Добровольческое движение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Добровольческое движение Тюменской области во ВКонтакте

Областной марафон "Весенняя неделя добра-2022" проходит в Тюменской области с 25 апреля по 12 мая. На участие в ней поступило более 50 заявок, сообщает Дворец творчества и спорта “Пионер”.

Принять участие в благотворительных и добровольческих акциях смогут молодежные и детские общественные объединения, некоммерческие и коммерческие организации и другие инициативные граждане.

Волонтеры могут подготовить поздравления ко Дню Победы - "Победа! Мы помним!" и "#ВетераныСпраздником", организовать добровольческую образовательную акцию для старшего поколения "Бабушка в теме", очистить территории от мусора в рамках экологической инициативы "Вода России".

Кроме того, добровольцам предложат придумать другие благотворительные проекты по поддержке социально незащищенных слоев населения, благоустройству территорий и охране животных. Участники марафона вправе выбрать одно или несколько направлений. Обязательным условием является размещение информации о проведении мероприятий на официальной странице участника в социальной сети с указанием хештэгов #АВЦ, #Доброволец72, #марафондобрыхдел72, #весенняянеделядобра72.

После завершения марафона экспертный совет оценит проекты. Авторов ярких инициатив отметят призами и дипломами.

Получить подробную информацию по вопросам участия в марафоне добрых дел можно по телефонам: 29-03-01, 8-919-956-53-61 (Валентина Галдаева).

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# акция , добровольцы , марафон

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