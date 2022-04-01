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Спасатели приступили к ежедневным дежурствам на набережной Туры в Тюмени

Общество, 10:20 26 апреля 2022

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

До 20 часов в апреле и до 22 часов весь май на набережной Туры в Тюмени будут нести ежедневное дежурство спасатели, сообщает городской департамент безопасности жизнедеятельности.

С 25 апреля 10 человек будут обеспечивать безопасность с 12 часов. Каждый спасатель имеет при себе все необходимое для помощи тюменцам снаряжение.

Кроме того, дежурные будут разъяснять жителям и гостям города правила безопасного поведения на воде, а также вручать памятки. 1 и 9 мая дежурство будет проходить с 13 до 23 часов.

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# набережная Туры , спасатели

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