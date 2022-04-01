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Евгений Усков: На денацификацию Украины потребуется время

Общество, 17:53 26 апреля 2022

предоставлено Евгением Усковым | Фото: предоставлено Евгением Усковым

На денацификацию Украины потребуется время. По щелчку этого не произойдет, принятие всегда идет через боль, потребуется планомерная последовательная работа. Такое мнение высказал индивидуальный предприниматель, депутат Заводоуковской думы Евгений Усков.

"Спецоперация началась не потому, что мы решили забрать Украину себе, а потому что Украина обижала мирное население Донбасса и русских на своей территории. А своих людей Россия не бросает, отстаивает", - отметил парламентарий.

Начали действовать своевременно, добавил он, за восемь лет люди и так настрадались.

Евгений Усков поддерживает проведение спецоперации и старается не осуждать тех, у кого другое мнение: "Главное, что моя семья меня поддерживает, и в своих детях я сумел воспитать патриотические чувства и привить любовь к своей родине и интерес к родной земле".

Инна Кондрашкина

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# Донбасс , спецоперация

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