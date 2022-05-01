ЗапСибНефтехим организует экскурсии для туристов с 5 июня

| Фото: sibur.ru | Фото: sibur.ru

Экскурсии для туристов запустит тобольский "ЗапСибНефтехим" 5 июня в рамках программы "Открытый СИБУР".

Как отметили в пресс-службе компании, туристам, выбравшим альтернативу горам и пляжам, откроются не только заводские цехи, но и достопримечательности города, рядом с которым стоит предприятие, а также захватывающие пейзажи.

"ЗапСибНефтехим — самый большой в стране нефтехимический комплекс, одно из пяти крупнейших полимерных производств в мире и просто инженерное чудо на площади в 460 гектаров. Он расположен рядом с духовной столицей Сибири. Тобольск интересен и он возрождается: обновляются дома и пространства, появляются новые развлечения, сохраняются развлечения исторические. Присутствие СИБУРа способствовало и росту уровня сервиса. В 2021 году тут появился аэропорт Ремезов, и теперь из Москвы лететь пару часов", - отметили в компании.

В полутора километрах от завода проложены "Экотропы СИБУРа". Три эколого-образовательных маршрута протяженностью 4 километра знакомят желающих с местной экосистемой, фауной тобольских лесов и ее флорой. Туристы узнают и о работе по сохранению лесов.

Записаться на экскурсию можно уже сейчас по номерам телефонов горячей линии 8-800-301-18-17 или 8-800-277-717, а также на сайте Russpass.ru.