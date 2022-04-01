В ТюмГУ обсудят возможности импортозамещения

| Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Круглый стол по вопросам импортозамещения с участием экспертов пройдет в Тюменском госуниверситете 28 апреля, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Участники обсудят особенности взаимодействия науки и бизнеса, возможности импортозамещения, перспективы межрегионального сотрудничества научных и инжиниринговых центров, актуальные вопросы интеллектуальной собственности.

Круглый стол пройдет по адресу ул. Ленина 15, начало - в 11 часов. К участию приглашают разработчиков, представителей научного сообщества, бизнеса, власти и общественных организаций. Необходимо пройти предварительную регистрацию.