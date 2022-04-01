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В Тюменской области почти вдвое выросло число отравлений наркотиками

Общество, 13:08 27 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 95% увеличилось количество отравлений наркотическими веществами в Тюменской области за три года. Об этом сообщил заведующий отделением ГБУЗ ТО "Областной наркологический диспансер" Александр Сытик на пресс-конференции, посвященной росту смертности среди употребляющих наркотики.

"Это очень значительный рост. За 2021 год зафиксировано 349 отравлений наркотиками, 250 человек умерли. На первом месте — отравление опиоидами", — прокомментировал он.

Александр Сытик пояснил, что опиоиды — это группа высокотоксичных наркотиков, которые очень быстро вызывают привыкание, передозировка осложняется острой дыхательной недостаточностью, что становится причиной летальных исходов.

"К тому же эти наркотики низкого качества. Они смешиваются с другими наркотиками, продаются под видом других наркотиков", — объяснил специалист.

В 2021 году в Тюменской области был отмечен рост заболевания наркоманией. Число впервые выявленных наркозависимых — 198 человек, что на 67,5% больше, чем в 2020 году. Среди впервые выявленных большую часть составляют зависимые от синтетических психостимуляторов, при этом выросло число людей с зависимостью от опиоидов.

В 2021 году в Тюменской области зарегистрировано 2 тыс. 450 больных наркоманией. Большинство — жители городов, в основном это люди в возрасте от 20 до 39 лет, однако среди зарегистрированных наркозависимых растет число лиц, которым от 40 и более лет.

Александр Сытик напомнил, что смертность среди людей, употребляющих наркотические препараты, связана не только с отравлениями, но и с сопутствующими заболеваниями, к которым относится хроническая сердечная недостаточность, ВИЧ-инфекция. Также это смертность, связанная с падением с высоты, и ДТП, совершенными в состоянии наркотического опьянения.

Вера Коршунова

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# наркотики , статистика

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