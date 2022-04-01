Праздник весны и труда с песнями и ярмаркой пройдет на Базарной площади в Тобольске

| Фото: из сообщества "Центр искусств и культуры | Тобольск" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Центр искусств и культуры | Тобольск" во ВКонтакте

Приобрести изделия ремесленников и послушать песни смогут жители Тобольска и гости города на праздновании Дня весны и труда, который развернется на Базарной площади 1 мая.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" специалист по связям с общественностью Центра искусств и культуры Дарья Аширова, с 11 до 16 часов будет работать праздничная ярмарка. Ремесленники Тобольска покажут изделия творчества. Фермеры представят мед и продукцию пчеловодства, сухофрукты, орехи, сыры. Гостям предложат выпечку, горячие напитки, сувениры и блюда на мангале.

В 12 часов начнется концертная программа "Первомай". Артисты Тобольска исполнят песни, а ведущие проведут интерактив и весеннюю викторину. На концерте выступит ансамбль "Контрасты", Владимир Мишарин, ансамбль "Юнис", Светлана Таланцева, Олег Янковский, Ленария Хасанова и хор "Надежда".

Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова