Вагон с гуманитарным грузом из Тюменской области отправится в Ростовскую область в составе "Поезда помощи"
Жители Тюменской области принимают участие в акции "Поезд помощи" для жителей Донбасса.
С первых дней проведения специальной военной операции на Украине тюменцы собирают гуманитарную помощь для жителей ДНР и ЛНР. В области развернуты и ежедневно работают волонтерские штабы.
Акцию "Поезд помощи" организовали Общероссийский народный фронт совместно с РЖД. Состав поезда сформируют из брендированных вагонов от каждого субъекта, которые по отдельности соберут в Москве. После поезд поедет в Ростовскую область.
Неравнодушные тюменцы, руководители и коллективы организаций, предприятий, предприниматели могут оказать возможную материальную помощь жителям ЛНР и ДНР.
Реквизиты благотворительного расчетного счета:
1. Наименование получателя денежных средств: АУ СОН ТО и ДПО "РСРЦН "Семья"
2. ИНН: 7203365345
3. КПП: 720301001
4. Код ОКТМО: 71701000
5. Банк получателя: Западно-Сибирское отделение № 8647 ПАО СБЕРБАНК
ИНН 7707083893 КПП 720302020
6. Номер расчетного счета: 40603810667104000035
7. Кор. Счет: 30101810800000000651
8. БИК: 047102651
В назначении платежа необходимо указать: ДОП.КД:50320 Внесение благотворительного пожертвования для жителей ДНР и ЛНР.