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Вагон с гуманитарным грузом из Тюменской области отправится в Ростовскую область в составе "Поезда помощи"

Общество, 17:26 27 апреля 2022

ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Жители Тюменской области принимают участие в акции "Поезд помощи" для жителей Донбасса.

С первых дней проведения специальной военной операции на Украине тюменцы собирают гуманитарную помощь для жителей ДНР и ЛНР. В области развернуты и ежедневно работают волонтерские штабы.

Акцию "Поезд помощи" организовали Общероссийский народный фронт совместно с РЖД. Состав поезда сформируют из брендированных вагонов от каждого субъекта, которые по отдельности соберут в Москве. После поезд поедет в Ростовскую область.

Неравнодушные тюменцы, руководители и коллективы организаций, предприятий, предприниматели могут оказать возможную материальную помощь жителям ЛНР и ДНР.

Реквизиты благотворительного расчетного счета:

1. Наименование получателя денежных средств: АУ СОН ТО и ДПО "РСРЦН "Семья"

2. ИНН: 7203365345

3. КПП: 720301001

4. Код ОКТМО: 71701000

5. Банк получателя: Западно-Сибирское отделение № 8647 ПАО СБЕРБАНК

ИНН 7707083893 КПП 720302020

6. Номер расчетного счета: 40603810667104000035

7. Кор. Счет: 30101810800000000651

8. БИК: 047102651

В назначении платежа необходимо указать: ДОП.КД:50320 Внесение благотворительного пожертвования для жителей ДНР и ЛНР.

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# благотворительность , Донбасс , поезда

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