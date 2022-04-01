В Тюменской области 44% автолюбителей готовы пересесть на китайские машины

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

44% жителей Тюменской области готовы пересесть на китайские автомобили. Таковы результаты опроса, проведенного сайтом Дром.

52% не хотят покупать машины из Поднебесной, 4% опрошенных отметили, что уже ездят на китайских авто.

Среди причин, которые останавливают от приобретения машины, — высокие цены, недостаточное количество сервисных центров и быстрая потеря первоначальной стоимости. Поклонники китайского автопрома отмечают достойный уровень гарантийного обслуживания и растущее качество самих машин.

В общем объеме рынка России за январь-апрель 2022 года доля автомобилей китайского производства увеличилась в полтора раза относительно аналогичного периода прошлого года — с 1,9% до 3%.

На Урале машины из Китая популярнее, чем в среднем по стране, они занимают 3,6% рынка региона. Лидерами по количеству автомобилей из КНР стали Москва и Санкт-Петербург. Доля "китайцев" в этих регионах составила около 5%.