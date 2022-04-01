Ишимское чайное производство наращивает обороты

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Более тысячи пачек чая в день будет выпускать "Ишимское чайное производство" благодаря установке дополнительного оборудования.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала индивидуальный предприниматель Елена Антоненко.

"Для полной загрузки производства в 2022 году необходимо собрать не менее пяти тонн иван-чая. Собираем иван-чай вручную на дикорастущих полях юга Тюменской области, прошедших лабораторные испытания. Надеемся, пожары в этом году не помешаю нам", - отметила она.

Наибольшей популярностью пользуется новинки собственной разработки Ишимского чайного производства - микс сибирских трав и цветов "Сибирская марка" и ферментированный чайный напиток из листа лесной вишни.

"Самые ходовые сорта чая - это иван-чай с шиповником, зеленой мятой, лабазником, жасмином, лесной клубникой. Производим чаи и под заказ. Можем изготавливать эксклюзивную продукцию любой сложности индивидуально под любого клиента. Участвуем и в госзакупках. Наши чаи не содержат консервантов, красителей, заменителей вкуса, запаха и поэтому всегда пользуются спросом", - добавила Елена Антоненко.

Ирина Шемякина