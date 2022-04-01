Продажа алкоголя запрещена в Тюмени 1 и 9 мая

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Продажу алкогольной продукции ограничат в Тюмени 1 и 9 мая с 8 до 21 часа, сообщает администрация города.

Запрет на розничную продажу алкоголя запретят в соответствии с постановлением "Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в Тюменской области".

При этом запрет не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции в точках общественного питания.