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Продажа алкоголя запрещена в Тюмени 1 и 9 мая

Общество, 12:09 28 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Продажу алкогольной продукции ограничат в Тюмени 1 и 9 мая с 8 до 21 часа, сообщает администрация города.

Запрет на розничную продажу алкоголя запретят в соответствии с постановлением "Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в Тюменской области".

При этом запрет не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции в точках общественного питания.

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# алкоголь , майские праздники

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