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Тюменская компания неверно рассчитывала стоимость коммунальных услуг

Общество, 17:00 28 апреля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

"Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания" неверно производила расчет стоимости коммунальных услуг по отоплению с января по сентябрь 2021 года в доме по адресу: г. Тюмень, проезд Воронинские горки № 99б, сообщает управление Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области.

С жалобой в тюменский УФАС обратились жители многоквартирного дома. "УСТЭК" при расчете не включала показания индивидуальных и общедомовых приборов учета тепловой энергии, переданных потребителями, в результате чего размер платы оказался завышенным.

По результатам рассмотрения обращений жителей многоквартирного дома тюменская служба выдала предупреждение АО "УСТЭК" о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Компания должна сделать перерасчет стоимости коммунальных услуг по отоплению. Перерасчет стоимости коммунальных услуг ожидается в мае 2022 года.

Данная ситуация находится на контроле у Тюменского УФАС России.

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# коммунальные услуги , Тюменское УФАС России , УСТЭК

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