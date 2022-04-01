Россия достроила первый трансграничный железнодорожный мост в Китай

Департамент цифрового развития и связи Еврейской автономной области | Фото: www.eao.ru Департамент цифрового развития и связи Еврейской автономной области | Фото: www.eao.ru

В Еврейской автономной области (ЕАО) завершили возведение российской части первого трансграничного железнодорожного моста через Амур между Россией и Китаем, сообщает департамент цифрового развития и связи ЕАО.

Сооружение даст дополнительный импульс развитию российско-китайского сотрудничества, что особенно важно в условиях санкционного давления.

"Трансграничный железнодорожный переход обеспечит быстрые и надежные экспортно-импортные поставки любых грузов — от потребительских до сырьевых, что особенно важно в условиях санкционных ограничений. Сегодня это уже не просто коммерческий, а международный проект, усиливающий приоритетный восточный вектор в развитии российской экономики", — заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

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Напомним, проект строительства трансграничного железнодорожного перехода через Амур около поселка Нижнеленинское и города Тунцзян провинции Хэйлунцзян реализуется в соответствии с соглашением от 28 октября 2008 между РФ и КНР. Через мост планируется экспортировать железную руду, уголь, минеральные удобрения, продукцию лесопереработки. Грузооборот после ввода всех объектов составит до 20-24 млн тонн в год в обе стороны.