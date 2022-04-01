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Наталья Шевчик отметила высокий профессионализм и самоотверженный труд работников скорой помощи Тюменской области

Общество, 15:23 29 апреля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четыре сотрудника станции скорой медицинской помощи Тюмени получили благодарности депутата Тюменской областной думы, регионального координатора партпроекта "Единой России" "Здоровое будущее" Натальи Шевчик за высокий профессионализм, самоотверженный труд и борьбу за здоровье и жизни в сложный период пандемии в День работника скорой медицинской помощи.

Еще двенадцать заслуженных наград и ценных подарков вручат работникам станции скорой помощи Тобольска и Ишима – врачам, фельдшерам и водителям "скорых", кто в период пандемии, не жалея сил, спасал жизни жителей региона, сообщает пресс-служба Тюменского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия"

В период пандемии первыми оказались в гуще событий, по словам Наталья Шевчик, именно работники скорой медицинской помощи.

"Мы видим, какая колоссальная нагрузка легла в пандемию на систему нашего здравоохранения, и по сегодняшний день она работает на полную мощь, без сбоев и нареканий" , - подчеркнула она.

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# Наталья Шевчик , скорая помощь

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