  • 4 мая 20224.05.2022среда
  • В Тюмени 9..11 С 6 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Советник губернатора Езикеева расскажет предпринимателям о возможностях бизнеса в современных реалиях

Экономика, 11:02 04 мая 2022

с личной страницы Ольги Езикеевой во ВКонтакте | Фото: с личной страницы Ольги Езикеевой во ВКонтакте

Центр "Мой бизнес" приглашает тюменцев поучаствовать в рабочей встрече "Разговор с бизнесом: современные реалии и возможности" в "Точке кипения" 5 мая, сообщают организаторы.

На мероприятии с участием Ольги Езикеевой обсудят конкурентный и не конкурентный рынки; что сейчас происходит в бизнесе; какие есть возможности; чем сейчас стоит заниматься.

Мероприятие пройдет 5 мая по адресу: ул. Республики, 142 в 16 часов. Зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# бизнес , Мой бизнес , Ольга Езикеева , тюменская Точка кипения

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:02 04.05.2022Советник губернатора Езикеева расскажет предпринимателям о возможностях бизнеса в современных реалиях
10:19 04.05.2022В Нефтегазовый кластер Тюменской области вошло АО "Мессояханефтегаз"
10:08 04.05.2022Рецепт французский, сырье местное: предприятие тюменки Елены Сон производит уникальные паштеты
09:10 04.05.2022Предприниматель из Бердюжского района открыл теплицу по выращиванию овощей, рассады и зелени