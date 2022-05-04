Советник губернатора Езикеева расскажет предпринимателям о возможностях бизнеса в современных реалиях

| Фото: с личной страницы Ольги Езикеевой во ВКонтакте | Фото: с личной страницы Ольги Езикеевой во ВКонтакте

Центр "Мой бизнес" приглашает тюменцев поучаствовать в рабочей встрече "Разговор с бизнесом: современные реалии и возможности" в "Точке кипения" 5 мая, сообщают организаторы.

На мероприятии с участием Ольги Езикеевой обсудят конкурентный и не конкурентный рынки; что сейчас происходит в бизнесе; какие есть возможности; чем сейчас стоит заниматься.

Мероприятие пройдет 5 мая по адресу: ул. Республики, 142 в 16 часов. Зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено.