"Буду развивать агротуризм в Ярковском районе": грантополучатель "Школы фермера" построит апидомики

| Фото: Россельхозбанк | Фото: Россельхозбанк

В Тюменской области вручили гранты лучшим участникам совместного образовательного проекта Россельхозбанка, департамента АПК Тюменской области и ГАУ Северного Зауралья "Школа фермера". Среди победителей - пчеловод Иван Кырлан из Ярковского района. Пчеловодством он начал заниматься 10 лет назад. Тогда для 27-летнего молодого человека образцом для подражания стал дедушка супруги, пасечник с большим опытом.

Сегодня у главы КФХ 80 пчелосемей, которых на период медосбора вывозят в поля. Пока с таким количеством пчел Иван справляется вдвоем с женой, но при расширении бизнеса планирует взять помощника. Предприниматель уточнил, что грантовые средства планируется направить на развитие агротуризма в Ярковском районе.

"Хотелось бы привлечь туристов именно в эту отрасль, чтобы, приехав к нам, люди могли бы своими глазами увидеть, как добывается мед, узнать, как сегодня развивается пчеловодство. Для этого необходима инфраструктура, деньги будут потрачены на приобретение необходимых стройматериалов", — рассказал выпускник "Школы фермера".

Иван Кырлан жалеет, что многие люди не знают процесса производства меда и хочет это исправить, ведь это так интересно!

"Мы будем приглашать на нашу пасеку гостей, рассказывать о пчеловодстве, потратимся на инфраструктуру для туристов, апидомики. Я не медик, чтобы заявлять о лечебном воздействии вибрации пчел на человека, но отдых и расслабление туристы однозначно получат", - поделился планами фермер.

В мае текущего года в Тюменской области готовится к запуску новая волна проекта "Школа фермера" по направлению подготовки "Садоводство". Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету и направить эссе на электронный адрес: fermer.to@yandex.ru. Конкурсная комиссия отберет 30 лучших работ, Победители получат сертификаты на бесплатное обучение в ФГБОУ ВО "ГАУ Северного Зауралья" по 266 часовой программе профессиональной переподготовки с выдачей диплома установленного образца.