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65 миллионов мальков пеляди выпустили в озера Сладковского и Казанского района

Общество, 13:42 30 апреля 2022

Александр Иванов в Telegram | Фото: Александр Иванов в Telegram

65 млн мальков пеляди выпустили в озера Сладковского и Казанского районах рыбаки ООО "Сладковское рыбоводческое хозяйство" 28 апреля.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Сладковского муниципального образования Александр Иванов. 50 млн мальков выпущены в озера Сладковского района, 15 млн штук в оз. Акуш в Казанском районе.

Зарыбление проведено на озерах, переданных предприятию в пользование Нижнеобским управлением федерального агентства по рыболовству.

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# зарыбление , пелядь , Сладковский район

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