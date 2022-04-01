65 миллионов мальков пеляди выпустили в озера Сладковского и Казанского района

| Фото: Александр Иванов в Telegram | Фото: Александр Иванов в Telegram

65 млн мальков пеляди выпустили в озера Сладковского и Казанского районах рыбаки ООО "Сладковское рыбоводческое хозяйство" 28 апреля.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Сладковского муниципального образования Александр Иванов. 50 млн мальков выпущены в озера Сладковского района, 15 млн штук в оз. Акуш в Казанском районе.

Зарыбление проведено на озерах, переданных предприятию в пользование Нижнеобским управлением федерального агентства по рыболовству.