96 новых случаев COVID-19 выявлено в Тюменской области за сутки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

96 новых случаев коронавируса выявлено в Тюменской области за сутки. Скончался один пациент, выздоровели 123 человека, сообщает федеральный оперативный штаб данные на 30 апреля.

За последние сутки в России зарегистрировано 7 тыс. 363 новых случая коронавируса. Зафиксировано 157 летальных исходов. За сутки в стране полностью выздоровели 11 тыс. 22 человека.

В Москве выявили 485 случаев болезни, в Санкт-Петербурге – 492. В Свердловской области заболели 239 человек, в Челябинской - 181, в Югре – 80, на Ямале – 22, в Курганской области – 47.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 18 млн 182 тыс. 354 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 375 тыс. 884 летальных исхода, выздоровели 17 млн 539 тыс. 985 человек.