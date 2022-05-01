В Тюменской области упрощенный порядок установления инвалидности заканчивается в июле

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Действие упрощенного порядка установления инвалидности, который ввели в связи с опасностью распространения коронавируса, прекратит действие после 1 июля 2022 года.

Гражданам, у которых срок переосвидетельствования назначен на апрель, май, июнь, а также 1 июля 2022 года, инвалидность продлится автоматически на шесть месяцев с даты ее окончания.

Гражданам, у которых срок переосвидетельствования инвалидности — 2 июля 2022 года и позднее, необходимо получить направление на МСЭ в медицинской организации.

С 1 июля 2022 года вступает в силу постановление правительства РФ от 5 апреля 2022 года № 588, согласно которому медико-социальные экспертизы будут проводиться по направлениям из медицинских организаций как очно, так и заочно, пишет "АиФ-Западная Сибирь".

"Важно вовремя обратиться в медицинскую организацию для проведения необходимых обследований и оформления врачебной комиссией направления на МСЭ. При несвоевременном поступлении документов в главное бюро МСЭ по Тюменской области и пропуске срока переосвидетельствования по неуважительной причине гражданин на этот период лишится льгот, пособий и денежных выплат", — предупредила руководитель-главный эксперт Главного бюро МСЭ по Тюменской области Надежда Олькова.