Ученики трех тюменских школ прошли в региональный этап конкурса "Безопасное колесо"

| Фото: группа "Тюменский образовательный канал" ВКонтакте | Фото: группа "Тюменский образовательный канал" ВКонтакте

Лучших юных водителей Тюмени определили в финале городского конкурса "Безопасное колесо". Лидерами стали ученики школы № 67, лицея № 34 и школы № 38.

Всего в городском конкурсе "Безопасное колесо" приняли участие более 50 школьников. Ребята прошли онлайн-тестирование на знание ПДД и основ оказания первой помощи и выполнили практические задания. На велосипедах школьники преодолели испытания в автогородке. Соблюдение правил безопасности и навыки вождения оценивали инспекторы ГИБДД, сообщает Тюменский образовательный канал.

Победители городского конкурса "Безопасное колесо" представят Тюмень на региональном этапе.