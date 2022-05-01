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Ученики трех тюменских школ прошли в региональный этап конкурса "Безопасное колесо"

Общество, 14:30 01 мая 2022

группа "Тюменский образовательный канал" ВКонтакте | Фото: группа "Тюменский образовательный канал" ВКонтакте

Лучших юных водителей Тюмени определили в финале городского конкурса "Безопасное колесо". Лидерами стали ученики школы № 67, лицея № 34 и школы № 38.

Всего в городском конкурсе "Безопасное колесо" приняли участие более 50 школьников. Ребята прошли онлайн-тестирование на знание ПДД и основ оказания первой помощи и выполнили практические задания. На велосипедах школьники преодолели испытания в автогородке. Соблюдение правил безопасности и навыки вождения оценивали инспекторы ГИБДД, сообщает Тюменский образовательный канал.

Победители городского конкурса "Безопасное колесо" представят Тюмень на региональном этапе.

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