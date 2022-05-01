Овчарка Джелли участвовала в сплошной проверке автомобилистов в Ишиме

| Фото: группа "Администрация города Ишима" ВКонтакте | Фото: группа "Администрация города Ишима" ВКонтакте

Сплошные проверки провели сотрудники ГИБДД в Ишиме на ул. Чехова и ул. Ялуторовской 1 мая. С автоинспекторами работали сотрудники кинологической службы с подопечной — овчаркой Джелли.

"Кинологом проверено 28 автомобилей. Запрещенных предметов к гражданскому обороту не выявлено", — сообщает администрация города Ишима.

Всего было проверено 307 автомобилей, семь водителей задержаны за нарушение ПДД, в частности за управление в нетрезвом состоянии, управление без прав, управление со шторками на передних боковых стеклах, нарушение правил перевозки ребенка.