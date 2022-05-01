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Овчарка Джелли участвовала в сплошной проверке автомобилистов в Ишиме

Общество, 17:00 01 мая 2022

группа "Администрация города Ишима" ВКонтакте | Фото: группа "Администрация города Ишима" ВКонтакте

Сплошные проверки провели сотрудники ГИБДД в Ишиме на ул. Чехова и ул. Ялуторовской 1 мая. С автоинспекторами работали сотрудники кинологической службы с подопечной — овчаркой Джелли.

"Кинологом проверено 28 автомобилей. Запрещенных предметов к гражданскому обороту не выявлено", — сообщает администрация города Ишима.

Всего было проверено 307 автомобилей, семь водителей задержаны за нарушение ПДД, в частности за управление в нетрезвом состоянии, управление без прав, управление со шторками на передних боковых стеклах, нарушение правил перевозки ребенка.

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# кинологи , сплошные проверки

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