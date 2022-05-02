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Тюменские волонтеры работают в разрушенной части Мариуполя

Общество, 15:40 02 мая 2022

Фото: "Молодая гвардия" Тюмень

Добровольцы из тюменской "Молодой Гвардии" и "Волонтерской роты" помогают мирным жителям освобожденного от нацистов Мариуполя.

"Сегодня мы находимся в западной части Мариуполя, помогаем людям, которые еще не эвакуированы и находятся в разрушенных домах", рассказал Владимир Сбитнев.

Тюменцы помогают мирным жителям в поисках пропавших родственников вывозят людей в пункты временного размещения, занимаются доставкой гуманитарной помощи.

Евгений Бабенко

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