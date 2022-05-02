Тюменские волонтеры работают в разрушенной части Мариуполя

Фото: "Молодая гвардия" Тюмень Фото: "Молодая гвардия" Тюмень

Добровольцы из тюменской "Молодой Гвардии" и "Волонтерской роты" помогают мирным жителям освобожденного от нацистов Мариуполя.

"Сегодня мы находимся в западной части Мариуполя, помогаем людям, которые еще не эвакуированы и находятся в разрушенных домах", рассказал Владимир Сбитнев.

Тюменцы помогают мирным жителям в поисках пропавших родственников вывозят людей в пункты временного размещения, занимаются доставкой гуманитарной помощи.

Евгений Бабенко