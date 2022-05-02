Зарплата тюменских педагогов - выше средней по стране

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Зарплата педагогов Тюменской области в 2021 году - выше, чем в среднем по России и на третьем месте в Уральском федеральном округе после Ямала и Югры. Это данные мониторинга Росстата.

В среднем по России учителя зарабатывали 45 тыс. 224,9 руб. в месяц, в Тюменской области - 49 тыс. 513,8 рубля. В Уральском федеральном округе диапазон зарплат варьировался от 29 тыс. 382 рублей в Курганской области до 106 тыс. 96,9 рубля - на Ямале, сообщает "Вслух.ру".

У тюменских педагогов дополнительно образования средняя зарплата была еще выше - 52 тыс. 707,3 рубля в месяц. Максимум в УФО также зафиксирован в ЯНАО - более 112 тыс. рублей, и ХМАО - 76,5 тыс. рубля. В среднем по России - 43 тыс. 905,3 рубля.

Педагоги в дошкольном образовании в Тюменской области в среднем получали 49 тыс. 195,9 рубля при общероссийском показателе 38 тыс. 829,8 рубля. Диапазон в федеральном округе - от 28,5 тыс. до 87,5 тыс. рублей.