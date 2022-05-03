В мае тюменские врачи организуют профилактические консультации

| Фото: tyumen.er.ru | Фото: tyumen.er.ru

Гости и жители Тюменской области в рамках масштабного проекта "Горячий weekend" могут получить консультации специалистов Областной клинической больницы № 1 в двух локациях – со 2 по 7 мая в термальном курорте "ЛетоЛето", с 4 по 6 мая в ТРЦ "Кристалл".

Сотрудники ОКБ № 1 подробно расскажут о профилактике многих заболеваний, помогут записаться на прием к доктору, а также ответят на все интересующие вопросы, сообщает пресс-служба медучреждения.

"Главная цель системы здравоохранения – укрепление, поддержание или восстановление здоровья. Даже если у пациента нет никаких симптомов, осмотр врача поможет выявить скрытые проблемы и - самое главное - своевременно назначить необходимое лечение", – прокомментировала врач-консультант ОКБ № 1 Ирина Баязитова.

Профилактическая диагностика позволяет своевременно выявлять риски развития опасных заболеваний. Для пациентов уже имеющих проблемы со здоровьем, исследования помогут уменьшить тяжесть течения болезни, а также развитие каких-либо осложнений. Например, на одной из таких выездных консультаций, которые врачи ОКБ №1 проводят регулярно, к ним обратилась 45-летняя жительница Тюмени. В короткий срок у нее обнаружили нарушение сердечного ритма. Сейчас пациентка успешно проходит лечение и благодарит докторов за внимательное отношение к своему здоровью.