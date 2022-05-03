Постановку "Продавец мыльных пузырей" покажут голышмановские малыши 1 июня

| Фото: rdkungol.ru | Фото: rdkungol.ru

Детская театральная студия "Зазеркалье" работает при голышмановском центре культуры и досуга. Актерскому мастерству здесь обучаются дети от 3 до 17 лет.

Подросток Анатолий Воронин увлекся театром три года назад.

"Поначалу волновался, но чем чаще на сцену выходил, тем увереннее себя чувствовал. Хорошо пополнил словарный запас. Я уже сыграл в нескольких спектаклях. Помню свое первое выступление, прошло немного репетиций, было трудно из-за того, что текст постоянно меняли, но я справился. Главное — все понравилось моим родителям. Мечтаю побывать в Большом театре и посмотреть постановку, где играют профессиональные актеры", - рассказал он.

Руководитель детского театрального коллектива Ирина Хотнянских отметила, что многие из ее воспитанников занимались танцами и вокалом, а предпочли театр. Она работает с четырьмя разновозрастными группами. Ради эксперимента набрала в подготовительную группу трёхлеток. Они смело выходят на сцену вместе с шестилетними.

На занятиях театральной студии "Зазеркалье" дети учатся преодолевать волнение и страх, который может появляться перед выходом на публику. Тренинги на внимание, фантазию, действие в предлагаемых обстоятельствах, пантомима, мимические зарядки, словоговорение - все это развивает актерские способности детей.

В планах у Ирины Хотнянских со старшими ребятами поставить пьесу "Чучело" по мотивам одноименной повести Владимира Железникова. Младшая группа уже готовит постановку "Продавец мыльных пузырей" ко Дню защиты детей, передает "Мегатюмень".