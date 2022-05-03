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Названы лучшие народные дружины Тюменской области

Общество, 13:50 03 мая 2022

mvd.ru | Фото: mvd.ru

Лучшие народные дружины назвали в Тюменской области, передает информационный центр правительства региона.

Ими стали казачья народная дружина по охране общественного порядка на территории Тобольска, народная дружина Тюменского района им. Тимура Мухутдинова, народная дружина "Ишимская".

Всего в субъекте 255 народных дружин, в их составе - 1 тыс. 862 человека.

Вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев отметил весомый вклад дружинников в обеспечение общественного порядка, пресечение правонарушений.

В 2021 году с участием народных дружин по подозрению в совершении преступлений задержано 9 лиц, пресечено 1431 административное правонарушение: 226 фактов распития алкоголя, 457 случаев появления граждан в общественных местах в пьяном виде и 125 случаев хулиганства.

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# дружинники , Сергей Сарычев

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