К борьбе с природными пожарами в Тюменской области привлечены 2 тысячи 800 человек

| Фото: группа "ГУ МЧС России по Тюменской области" ВКонтакте | Фото: группа "ГУ МЧС России по Тюменской области" ВКонтакте

2 тыс. 800 человек и 1 тыс. 300 единиц техники, в том числе от МЧС - 480 человек личного состава и 160 единиц техники, ликвидируют природные пожары в Тюменской области.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в Главном управлении МЧС России по Тюменской области.

По данным ведомства, ежедневно около 30 патрульно-контрольных групп областного МЧС работают на территориях муниципальных районов. В них входят более 100 человек. Они проводят профилактические мероприятия по недопущению ландшафтных пожаров, а также выявляют виновников и привлекают их к ответственности.

"МЧС совместно с главами администраций муниципальных образований региона организовали работу по созданию временных противопожарных постов для противопожарной защиты отдаленных населенных пунктов, которые подвержены угрозе лесных и других ландшафтных пожаров", — рассказали в пресс-службе МЧС России по Тюменской области.

Кроме этого в регионе работают более одной тысячи патрульных, патрульно-маневренных, маневренных и патрульно-контрольных групп. Их цель — пресекать случаи несанкционированного сжигания леса и ликвидировать малые очаги возгорания.

Из дополнительных ресурсов привлекаются и подразделения муниципальной, добровольной пожарной охраны, а также противопожарной службы Тюменской области. Помимо этого в тушении природных пожаров участвуют более 300 добровольцев.

Виктория Макарова