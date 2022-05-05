Тюменских школьников и студентов приглашают поучаствовать в финансово-правовой олимпиаде

| Фото: t-l.ru | Фото: t-l.ru

Подать заявку на международную олимпиаду по финансовой грамотности могут старшеклассники и студенты вузов Тюмени до 11 мая. Об этом сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

18 мая начнется первый отборочный этап олимпиады для студентов первого-третьего курсов бакалавриата, первого-четвертого курсов специалитета, первого курса магистратуры. Профиль: экономика, экономическая безопасность, финансы и кредит.

Для учеников 8-10 классов отборочный этап намечен на 20 мая. Профиль олимпиады: обществознание и право. Все состязания пройдут на базе Тюменского госуниверситета в формате онлайн.

Для участия в первом отборочном этапе необходимо зарегистрироваться на сайте вуза. Финал олимпиады состоится с 10 по 14 октября в ОЦ "Сириус" в Сочи.