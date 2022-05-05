  • 5 мая 20225.05.2022четверг
  • В Тюмени 14..16 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменских школьников и студентов приглашают поучаствовать в финансово-правовой олимпиаде

Общество, 09:53 05 мая 2022

t-l.ru | Фото: t-l.ru

Подать заявку на международную олимпиаду по финансовой грамотности могут старшеклассники и студенты вузов Тюмени до 11 мая. Об этом сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

18 мая начнется первый отборочный этап олимпиады для студентов первого-третьего курсов бакалавриата, первого-четвертого курсов специалитета, первого курса магистратуры. Профиль: экономика, экономическая безопасность, финансы и кредит.

Для учеников 8-10 классов отборочный этап намечен на 20 мая. Профиль олимпиады: обществознание и право. Все состязания пройдут на базе Тюменского госуниверситета в формате онлайн.

Для участия в первом отборочном этапе необходимо зарегистрироваться на сайте вуза. Финал олимпиады состоится с 10 по 14 октября в ОЦ "Сириус" в Сочи.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# студенты , ТюмГУ , финансовая олимпиада , школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:05 05.05.2022Тюменские ученые выпустят после зимовки трех краснокнижных летучих мышей в сквере Моисеенко
11:55 05.05.2022Почти четыреста обращений от тюменцев поступило на детский телефон доверия в апреле
11:45 05.05.2022За нарушения оборота спиртного тюменские предприниматели заплатили 160 тысяч рублей
11:34 05.05.2022Об образе жизни сибирских старообрядцев рассказывают в музее в селе Упорово