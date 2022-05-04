Отопительный сезон в Тюмени завершится 5 мая

Распоряжение об окончании отопительного сезона 2021-2022 годов 5 мая подписано в администрации Тюмени, сообщает департамент городского хозяйства.

Решение принято в связи с установившейся на территории Тюмени устойчивой высокой температурой наружного воздуха и с учетом прогноза погоды на предстоящий период.

Отключение отопления будет проходить поэтапно. При этом 5 мая управляющие организации самостоятельно могут перевести теплопотребляющие установки в многоквартирных домах в летний режим работы.

Теплоснабжающие организации начали необходимые подготовительные мероприятия по организации ремонтно-профилактических работ. К ним планируется приступить сразу после окончания отопительного периода.

С информацией о ремонтно-профилактических мероприятиях на объектах теплосетевого комплекса города Тюмени, запланированных на межотопительный период 2022 года в рамках подготовки к следующему отопительному периоду, и сроках их проведения можно будет ознакомиться на официальном сайте единой теплоснабжающей организации в зоне действия 001 АО "УСТЭК".