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Отопительный сезон в Тюмени завершится 5 мая

Общество, 13:16 04 мая 2022

Распоряжение об окончании отопительного сезона 2021-2022 годов 5 мая подписано в администрации Тюмени, сообщает департамент городского хозяйства.

Решение принято в связи с установившейся на территории Тюмени устойчивой высокой температурой наружного воздуха и с учетом прогноза погоды на предстоящий период.

Отключение отопления будет проходить поэтапно. При этом 5 мая управляющие организации самостоятельно могут перевести теплопотребляющие установки в многоквартирных домах в летний режим работы.

Теплоснабжающие организации начали необходимые подготовительные мероприятия по организации ремонтно-профилактических работ. К ним планируется приступить сразу после окончания отопительного периода.

С информацией о ремонтно-профилактических мероприятиях на объектах теплосетевого комплекса города Тюмени, запланированных на межотопительный период 2022 года в рамках подготовки к следующему отопительному периоду, и сроках их проведения можно будет ознакомиться на официальном сайте единой теплоснабжающей организации в зоне действия 001 АО "УСТЭК".

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# отопительный сезон

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