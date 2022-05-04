Футбольное поле и беговую дорожку сделают в спорткомплексе в селе Червишево Тюменского района

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Футбольное поле, беговая дорожка на три полосы, модульное здание с раздевалками и парковка появятся после капитального ремонта в спорткомплексе ЦФСР в с. Червишево Тюменского района. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства.

В спорткомплексе, в котором занимались 2,5 тыс. человек, планируют отремонтировать и утеплить арочную конструкцию; заменить покрытие в игровом зале; отремонтировать внутренние помещения, входную группу, фасад, кровлю и инженерные системы. Работы завершат в 2022 году.

В селе Успенка обновляют спорткомплекс "Сибиряк", который посещали 1,5 тыс. человек. В нем отремонтируют внутреннюю отделку, заменят покрытие в игровом зале, отремонтируют входы, фасад, инженерные системы, заменят кровлю. Также добавят дополнительные выходы из спорткомплекса, заменят хоккейный корт. Работы планируют завершить в июле 2023 года.