Почти четыреста обращений от тюменцев поступило на детский телефон доверия в апреле

| Фото: telefon-doveria.ru | Фото: telefon-doveria.ru

395 звонков поступило в апреле на детский телефон доверия Тюменской области. Из них 223 обращения - от детей и подростков. Еще 29 звонков специалисты приняли от родителей и законных представителей юных тюменцев, 143 – от других категорий граждан.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила оператор детского телефона доверия в Тюменской области.

Всего с начала 2022 года тюменские психологи приняли свыше 1 тыс. 200 звонков, из которых 684 поступили от детей и подростков, 115 – от родителей и законных представителей.

Специалисты отмечают, что актуальными для ребят остаются проблемы взаимоотношений со сверстниками и родителями. Некоторые подростки жалуются на жестокое обращение и буллинг со стороны сверстников. Ребят постарше волнуют вопросы выбора будущей профессии и сдачи экзаменов.

"Часто дети и родители не знают, как справиться с ситуацией. Но благодаря вопросам психолога они могут разобраться в причинах своего состояния и решить проблему. Помощь от психологов детского телефона доверия приходит быстро и доступно. Это особенно важно, если человек срочно нуждается в поддержке", - отметил специалист детского телефона доверия.

Детский телефон доверия 8-800-2000-122 работает ежедневно и круглосуточно. Квалифицированные психологи оказывают помощь бесплатно и анонимно. Также действует сайт детского телефона доверия.

Любовь Голышева