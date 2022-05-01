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Желающим запустить бизнес в бьюти-сфере расскажут о лицензировании и закупке оборудования

Общество, 09:19 11 мая 2022

инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: инвестиционное агентство Тюменской области

О работе с аппаратными технологиями в бьюти-сфере расскажут на встрече "День красоты", которая начнется в "Конторе пароходства" (ул. 25-го Октября, 23а/1) в Тюмени 19 мая в 10 часов 30 минут. Экспертами выступят предприниматели комитета по развитию бьюти-индустрии ТРО "Опора России".

Участники встречи узнают, как выбрать необходимое для работы оборудование, какие услуги требуют лицензирования и медицинского образования, а какие нет, как работать с клиентской базой, в чем особенности продвижения этого вида услуг. Во второй части мероприятия участники посетят тюменские салоны, которые оказывают услуги с применением аппаратных технологий, сообщает инвестиционное агентство Тюменской области

Для участия во встрече нужна регистрация. Дополнительная информация по телефону: +7 (3452) 49-99-44, доб. 242.

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# инвестиционное агентство , предпринимательство

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