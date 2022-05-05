Сводный отряд войск нацгвардии вернулся в Тюмень из Украины без потерь

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Сводный отряд войск национальной гвардии вернулся в Тюмень из служебной командировки. Встреча с родными состоялась 5 мая под марш "Триумф победителей" в сопровождении оркестра ТВВИКУ, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Как отметил начальник регионального управления Росгвардии полковник Евгений Федоткин, участвовавшие в военной спецоперации на Украине, тюменские спецподразделения потерь не понесли. Поставленную задачу они выполнили в полном объеме.

Губернатор Тюменской области Александр Моор добавил, что бойцы с честью выполнили поставленную перед ними задачу - обеспечили защиту граждан ДНР и ЛНР.

"Как и 80 лет назад, наша страна борется с воинствующим нацизмом. Вы - с оружием в руках, мы - здесь, в тылу, делаем все, чтобы наша экономика противостояла и развивалась, несмотря ни на какие санкции. И, конечно же, все вместе мы ведем беспрецедентную информационную войну", - обратился губернатор к участникам встречи.