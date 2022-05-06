В Тюмени на маршруте 54 автобуса появятся новые остановки

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Схема движения автобусного маршрута № 54 "ЖК "Звездный городок" – Рощинское кольцо" изменится в Тюмени с 16 мая, сообщает городская администрация.

В маршрут включаются остановочные пункты "ул. Троицкая", "Учхоз" (из города) и "Жилой район Краснолесье".

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру 8-800-250-0722 и на остановках.