Как защититься от сезонной аллергии, рассказали тюменские врачи

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Насморк, чихание и сухой кашель могут говорить не только о простуде, но и сезонной аллергии. О симптомах поллиноза корреспонденту информационного центра "Тюменская линия" рассказали врачи-аллергологи медицинского центра "Парацельс".

Специалисты совместно с группой ученых Тюменского государственного университета более пяти лет ведут пыльцевой мониторинг. А помогает в этом станция, которая улавливает из воздуха зерна пыльцы цветущих растений. На полученные данные – мониторинг в неблагоприятные периоды окрашивается в красный или оранжевый цвета - ориентируются все аллергики Тюмени.

Впрочем, обращать внимание на него стоит и тем, кто в мае без особых предпосылок на то, начинает чихать или страдает насморком.

"Сезонная аллергия, или поллиноз, это аллергическая реакция на пыльцу растений. Проявляется она чиханием, зудом глаз и кожи, в более тяжелых случаях - кашлем и удушьем. Реакцией на пыльцу может быть ринорея – это обильные водянистые выделения из носа. Разобраться, чем именно вызван сухой кашель – инфекционным или аллергическим фактором - поможет аллерголог. Он назначит ряд обследований для уточнения аллергена и потом подберет лечение, которое подразумевает аллергонеспецифическую иммунотерапию", - пояснила врач-аллерголог Марина Афанасьева.

| Фото: paracels.net | Фото: paracels.net

Готовиться к сезону люди, страдающие от поллиноза, начинают с осени. А весной следуют общим рекомендациям. Например, приходя домой с улицы менять одежду на домашнюю, регулярно проводить влажную уборку, принимать душ. Использование моек воздуха предпочтительнее кондиционеров. Также стоит пользоваться увлажнителями воздуха. А вот проветривать квартиру во время цветения деревьев врачи категорически не рекомендуют, как и долгие прогулки в пик пыления.

При этом аллергологи считают, что некоторые меры, которые применяются для профилактики COVID-19 – самоизоляция, ношение масок, - эффективны и при аллергии. Одноразовая медицинская маска является хорошим барьерным методом, чтобы защитить дыхательные пути от пыльцы. Также стоит использовать очки, фильтры для носа, головные уборы и выбирать одежду с длинными рукавами.

В медицинском центре рассказали, что в этом году из-за затяжной зимы сезон поллинации начинается мягко. Долго таял снег, не было резкого потепления. Но около двух недель назад из-за сильных ветров многие поллинозники стали себя хуже чувствовать: пыльцевые зерна с юга России в Тюмень принесли сильные ветры. А сейчас в самой областной столице набирают цвет береза, ольха, орешник и другие деревья.

| Фото: paracels.net | Фото: paracels.net

Оксана Корнеенкова