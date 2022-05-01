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Тюменские НКО могут получить до 10 млн рублей на новом конкурсе от фонда Потанина

Общество, 08:38 11 мая 2022

группа "Дом милосердия "Богадельня" (Тюмень)" ВКонтакте | Фото: группа "Дом милосердия "Богадельня" (Тюмень)" ВКонтакте

Новый открытый конкурс "Точка опоры" для некоммерческих организаций из регионов России проводит благотворительный фонд Владимира Потанина. Общий фонд конкурса — 450 млн рублей.

К участию в конкурсе приглашают НКО, от стабильной работы которых зависит качество жизни наименее защищенных групп граждан. В их числе — беженцы и вынужденные переселенцы, граждане в трудной жизненной ситуации, люди без определенного места жительства, люди с ограниченными возможностями здоровья, малоимущие граждане и другие уязвимые группы.

Максимальный размер пожертвования составит 10 млн рублей на период не менее шести и не более 12 месяцев. Средства могут быть использованы на приобретение предметов первой необходимости для передачи их целевым группам, в том числе медикаментов, средств ухода, продуктов питания, одежды, обуви, канцелярских и учебных принадлежностей, а также специального оборудования, обучение сотрудников организации, литературу и информационную поддержку, оплату работы штатных сотрудников и привлеченных специалистов.

Подать заявку на конкурс можно до 16 июня 2022 года, форма заявки и подробности участия — по ссылке. Победителей конкурса объявят до 5 августа 2022 года.

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# социально ориентированные некоммерческие организации , фонд Потанина

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