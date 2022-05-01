Тюменские НКО могут получить до 10 млн рублей на новом конкурсе от фонда Потанина
Новый открытый конкурс "Точка опоры" для некоммерческих организаций из регионов России проводит благотворительный фонд Владимира Потанина. Общий фонд конкурса — 450 млн рублей.
К участию в конкурсе приглашают НКО, от стабильной работы которых зависит качество жизни наименее защищенных групп граждан. В их числе — беженцы и вынужденные переселенцы, граждане в трудной жизненной ситуации, люди без определенного места жительства, люди с ограниченными возможностями здоровья, малоимущие граждане и другие уязвимые группы.
Максимальный размер пожертвования составит 10 млн рублей на период не менее шести и не более 12 месяцев. Средства могут быть использованы на приобретение предметов первой необходимости для передачи их целевым группам, в том числе медикаментов, средств ухода, продуктов питания, одежды, обуви, канцелярских и учебных принадлежностей, а также специального оборудования, обучение сотрудников организации, литературу и информационную поддержку, оплату работы штатных сотрудников и привлеченных специалистов.
Подать заявку на конкурс можно до 16 июня 2022 года, форма заявки и подробности участия — по ссылке. Победителей конкурса объявят до 5 августа 2022 года.