В Тюменском районе 54 человека ликвидируют возгорания в лесах

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

15 ландшафтных и шесть лесных пожаров произошли в Тюменском районе с начала пожароопасного периода. Об этом в своем Telegram-канале рассказала глава муниципального образования Светлана Иванова.

В настоящее время идет борьба с огнем в лесах Червишевского образования. В тушении заняты 54 человека, задействовано 26 единиц техники. Локализованы еще два пожара.

В ходе заседания профильной комиссии при администрации района специалисты отметили, что почти всегда причиной возгорания становится человек.

Дознаватели пожарного надзора тщательно расследуют все случаи природных пожаров и находят виновников. Ответственность - от штрафов до уголовного наказания.