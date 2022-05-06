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В Тюменском районе 54 человека ликвидируют возгорания в лесах

Общество, 12:50 06 мая 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

15 ландшафтных и шесть лесных пожаров произошли в Тюменском районе с начала пожароопасного периода. Об этом в своем Telegram-канале рассказала глава муниципального образования Светлана Иванова.

В настоящее время идет борьба с огнем в лесах Червишевского образования. В тушении заняты 54 человека, задействовано 26 единиц техники. Локализованы еще два пожара.

В ходе заседания профильной комиссии при администрации района специалисты отметили, что почти всегда причиной возгорания становится человек.

Дознаватели пожарного надзора тщательно расследуют все случаи природных пожаров и находят виновников. Ответственность - от штрафов до уголовного наказания.

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# лесные пожары , пожароопасный сезон , Тюменский район

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