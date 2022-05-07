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В Увате врачи диагностируют опасные заболевания с помощью видеокольпоскопа

Общество, 11:31 07 мая 2022

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Более 300 исследований на новом цифровом видеокольпоскопе провели врачи областной больницы №20 в селе Уват с августа 2021 года. В сочетании с другими методами диагностики специалисты выявили пять случаев тяжелой дисплазии шейки матки и два случая карциномы, сообщает областной департамент здравоохранения.

По словам врача-гинеколога областной больницы №20 Татьяны Костиной, кольпоскопия - высокоинформативный, доступный, недорогой и безопасный метод диагностики заболеваний. Процедура практически не имеет противопоказаний и позволяет выбрать оптимальные способы помощи пациенткам. С помощью кольпоскопии можно выявить заболевание на ранних стадиях и уточнить локализацию процесса, когда его еще не видно невооруженным глазом.

"Доступность этого исследования в рамках гинекологического осмотра имеет большое значение и позволяет сохранить репродуктивную функцию пациентки. Гинекологи прибегают к этому методу, если при обычном осмотре на кресле обнаружены подозрительные участки измененного эпителия на шейке матки. Цифровой видеокольпоскоп за счет мощного увеличения способен выявлять патологию даже при незначительных изменениях формы и цвета", - рассказала она

Добавим, новый цифровой видеокольпоскоп поступил в женскую консультацию села Уват в августе 2021 года в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения".

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# врачи , женское здоровье , национальный проект Здравоохранение , областная больница

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