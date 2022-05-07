Тюменские садоводы рассказали, как правильно высаживать деревья

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Как правильно высаживать зеленые насаждения в общественных местах и во дворах своих домов, рассказали тюменцам опытные садоводы, пишет "АиФ – Западная Сибирь".

По словам экспертов, перед посадкой важно знать какие растения можно сажать рядом, чтобы они не "конфликтовали" между собой. Так, рядом с елью хорошо растут только другие хвойные культуры, а также вересковые, например, жимолость.

"Яблони – очень поклaдистые, рядом с ними хорошо себя чувствуют многие культуры, но сами они хорошо себя чувствуют, если подальше от них посадить дуб, липу, тoполь, клен", - отмечают садоводы.

Рядом с вишней они советуют садить черешню, виноград, яблoню. А с черной смородиной хорошо соседствует дерево грyши.