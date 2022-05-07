Три тонны продуктов питания отправили на барже в Заболотье Тобольского района

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Первая баржа с продуктами питания, в том числе и скоропортящимися, отправилась в Заболотье Тобольского района 7 мая.

Как сообщила администрация района в своем Telegram-канале, по реке Носка местные предприниматели направили житеям труднодоступных населенных пунктов три тонны продуктов питания.

"После закрытия автозимников, движение по которым прекратилось 1 апреля, это первый завоз продовольствия для жителей труднодоступных сел", - отметили в администрации.